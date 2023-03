Proseguiamo la nostra narrazione del meteo per i prossimi giorni. Le mappe in quota disegnano l’affondo di una saccatura seguita da aria fredda di estrazione artica che farà sentire i suoi effetti portando finalmente delle precipitazioni al nord nella giornata di martedì: apporti di neve sui monti, piogge su buona parte delle pianure, in discesa poi al centro-sud a cavallo tra martedì e mercoledì, ma in maniera più attenuata.

Il parametro di maggiore interesse sono le temperature, in altalena: in sensibile calo tra mercoledì e giovedì (proprio nelle prime ore di giovedì ci potranno essere valori vicini allo zero anche in Valpadana), per poi rapidamente salire, complice la rimonta di un promontorio in quota. Una anticipazione per il week-end? Sembra promettere bene, con tempo asciutto fino a gran parte di domenica.