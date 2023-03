Proseguiamo la nostra narrazione del meteo per i prossimi giorni analizzando cosa accadrà nel corso della settimana sul versante delle temperature. Per capire questo, iniziamo ad analizzare le mappe in quota, sfornate dai modelli fisico-matematici di Mtg, che mostrano la rimonta di un promontorio con baricentro sulla Penisola Iberica: e proprio tra Penisola Iberica e Francia ci saranno delle anomalie di circa 8°C e come compensazione il freddo scivolerà sull’est Europa, attraversando la Turchia fino ad Israele.

Giovedì il promontorio si distenderà sul Mediterraneo con il caldo che abbraccerà anche la Sardegna, ma mollando la presa nei giorni successivi. E il mese di aprile in arrivo? Potrebbe regalare la discesa di aria artica capace di raggiungere l’Italia probabilmente verso il 3/4 aprile. Con nuove anomalie termiche…negative, anche 8°C sotto media.