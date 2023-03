Proseguiamo la nostra narrazione del meteo per i prossimi giorni analizzando cosa accadrà in vista del nuovo fine settimana. Le mappe al suolo previste per venerdì, sfornate dai modelli fisico-matematici di Mtg, mostrano l’adagiarsi sulle Alpi di un fronte freddo (si formerà un minimo relativo sulle Alpi), con effetti limitati ai settori montuosi nella notte e in scivolamento su parte del nord-est nella prima parte di sabato. Ma un vero cambiamento si avrà con domenica: un sistema frontale arriverà dalla Francia, portando un peggioramento nella seconda parte di domenica al nord e sui settori tirrenici, con fenomeni più organizzati sulle Alpi, al nord-est e sulla Liguria. Non mancheranno dei temporali su alcune pianure del nord, e un rinforzo dei venti di Maestrale, anche a regime di burrasca forte.

E poi? Ecco la colonnina di mercurio che potrebbe crollare a inizio settimana, in particolare da martedì. Riportandosi su valori più bassi degli attuali, anche di 10°C al nord e sui settori adriatici del centro.