Proseguiamo la nostra narrazione del meteo per i prossimi giorni analizzando cosa accadrà nel corso della settimana sul versante delle precipitazioni e soprattutto delle temperature. Per capire questo, iniziamo ad analizzare le mappe al suolo, sfornate dai modelli fisico-matematici di Mtg, che mostrano l’elevazione di un anticiclone che martedì avrà un massimo sull’Europa centrale a 1030 HPA e sulla Sardegna a 1027 HPA; già mercoledì si sgonfierà sul bordo settentrionale, garantendo una copertura della nostra Penisola, grazie ad una distensione sul Mediterraneo. E in quota?

Un promontorio favorirà nuova stabilità e un richiamo caldo sulla Penisola Iberica, sfiorando appena la Sardegna. Troviamo infatti conferma del fatto che le anomalie delle temperature, rispetto alle medie del periodo, saranno accentuate sulla Spagna (localmente anche +8°C in quota) e sulla Sardegna occidentale.