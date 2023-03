Proseguiamo la nostra narrazione del meteo per i prossimi giorni analizzando cosa accadrà nei diversi piani della nostra atmosfera, in particolare nel periodo che va dal nuovo week-end e l’inizio della prossima settimana. In quota, le mappe a circa 5500 metri evidenziano la rimonta di un promontorio che dal Mediterraneo si estenderà fin verso il nord-est europeo. E questo grazie all’affondo di una saccatura sulla Penisola Iberica, che purtroppo non avanzerà poi molto. Al suolo, per sabato, si evidenzia un’alta pressione con massimo a 1034 HPA sui comparti più settentrionali dell’Europa orientale, un altro massimo a sud della Sicilia a 1021 HPA, mentre un fronte si avvicinerà dalla Francia, trasformandosi in una linea di instabilità sull’area tirrenica della nostra Penisola.

In sintesi ci sarà bel tempo sabato con incremento della copertura nuvolosa dai quadranti occidentali. Domenica le precipitazioni bagneranno le Alpi di nord-ovest, l’area tirrenica e la Sardegna. E da lunedì fino a mercoledì ancora stabilità.