Proseguiamo la nostra narrazione del meteo per i prossimi giorni analizzando cosa accadrà sul versante della colonnina di mercurio. Dopo l’assorbimento delle precipitazioni previste al sud nella giornata di martedì, si estenderà un anticiclone sul Mediterraneo (massimo attorno ai 1020 HPA vicino alle Baleari), sull’Europa centrale fin verso quella orientale. Le temperature inizieranno a crescere: mercoledì ci saranno valori sui 20°C sulla pianura Padana, Isole maggiori e Salento, giovedì potrebbe essere raggiunta l’asticella dei 25°C su talune aree della Sardegna.

Mediamente si tratterà di valori sopra la media, in maniera accentuata sulla Penisola Iberica (anche 8°C in più) e sull’Europa orientale. Valori che diventeranno significativi anche sulla nostra Penisola in vista del prossimo week-end.