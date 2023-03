Cosa ci narra il meteo per questo week-end? Le mappe in quota disegnano la rimonta da ovest di un promontorio, più attivo sulla Penisola Iberica, lasciando quindi parzialmente esposto il fronte della nostra Penisola. E con quali effetti? Direi limitati sul fronte delle precipitazioni, per sabato limitate sui crinali alpini di nord-ovest e sulla Calabria principalmente. Scenario che verrà ribadito anche domenica. Il tutto condito da temperature miti, attorno ai 20°C sul nord-ovest e coste siciliane per Sabato, sulle Isole maggiori Domenica. Ma in calo sui settori adriatici.

Quali novità per la nuova settimana? Una perturbazione potrebbe finalmente dispensare delle precipitazioni al nord alla volta di martedì, con l’ingresso di aria fredda. Una passaggio rapido, purtroppo, incapace di lenire completamente la siccità.