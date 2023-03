Proseguiamo la nostra narrazione del meteo per i prossimi giorni analizzando cosa accadrà in occasione di domenica e dell’inizio della nuova settimana. Ci vengono in aiuto le mappe a circa 5500 metri che evidenziano l’ingresso di una saccatura, non troppo accentuata, capace di portare un incremento delle nubi al centro e al nord con piogge sparse in arrivo su Sardegna, Toscana, Liguria e Alpi di nord-ovest. Non mancheranno dei fenomeni verso sera su Lombardia, Veneto e sulle aree centrali. Lunedì il maltempo aumenterà su gran parte del centro Italia e sulla Sicilia.

A seguire le correnti si disporranno dai quadranti occidentali: scarse le precipitazioni, cieli in parte sporchi di nubi e temperature senza grossi scossoni. Ma le precipitazioni organizzate, così lontane dal nostro nord, dove possiamo trovarle? Non preoccupiamoci, continua a piovere altrove ed anche nevicare. Una prova? Helsinki, con meteo invernale e tanta, tanta neve.