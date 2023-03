Proseguiamo la nostra narrazione del meteo per i prossimi giorni. Dopo le residue precipitazioni previste per mercoledì su parte del centro-sud e l’ingresso di aria fredda di estrazione artica, con un sensibile calo della colonnina di mercurio proprio tra mercoledì e giovedì, le mappe in quota ci propongono uno scenario così sintetizzato: sui comparti centro-occidentali dell’Europa rimonterà un possente promontorio, capace di apportare aria calda.

Pensate, giovedì si potranno raggiungere valori vicini ai 30°C in Spagna, anche superiori ai 20°C su parte della Francia, con anomalie di oltre 8°C rispetto alle medie del periodo. Tutto poi si sposterà verso la Germania tra venerdì e sabato. Quali effetti per la nostra Penisola? La curva discendente del suddetto promontorio garantirà temperature che non subiranno grossi scossoni, comunque su valori normali per questo scorcio di marzo. E con tempo asciutto probabilmente fino a domenica. Forse anche oltre? Vedremo nei prossimi aggiornamenti.