Proseguiamo la nostra narrazione del meteo per i prossimi giorni analizzando cosa accadrà in vista del week-end e della nuova settimana. Le mappe al suolo, sfornate dai modelli fisico-matematici di Mtg, mostrano per domenica un sistema frontale che arriverà dalla Francia, capace si arrecare un peggioramento nella seconda parte di domenica al nord e sui settori tirrenici, con fenomeni più organizzati sulle Alpi, al nord-est e sulla Liguria. Non mancheranno dei temporali su alcune pianure del nord, e un rinforzo dei venti di Maestrale, anche a regime di burrasca forte.

Lunedì tutto scivolerà al centro e in parte al sud. Ma la vera novità è rappresentata dalla colonnina di mercurio che potrebbe crollare da martedì. Infatti un flusso di aria fredda scivolerà ad est di un anticiclone che si eleverà verso l’Inghilterra, portando la temperatura su valori più bassi degli attuali, anche di 8°C al nord e 12°C sui settori adriatici del centro. Andranno ad assorbirsi le anomalie termiche attuali, con valori più bassi delle medie del periodo fino a 4°C.