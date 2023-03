Proseguiamo la nostra narrazione del meteo per i prossimi giorni analizzando cosa accadrà in vista della nuova settimana sul versante delle temperature. Le mappe al suolo, sfornate dai modelli fisico-matematici di Mtg, mostrano l’elevazione di un anticiclone a inizio settimana: lunedì favorirà la discesa di aria fredda, con la colonnina di mercurio che potrebbe crollare da martedì. Portando infatti la temperatura su valori più bassi degli attuali, anche di 8°C al nord e 12°C sui settori adriatici del centro.

Poi tutto cambierà rapidamente: un promontorio in quota favorirà nuova stabilità e un incremento termico. In un giorno la temperatura potrebbe salire tra i 4 e gli 8°C in quota. Infatti giovedì potrebbero esserci temperature attorno ai 20°C in Pianura Padana, vicino ai 25°C sui settori occidentali della Sardegna.