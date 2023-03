Il video che è stato pubblicato alcuni anni fa dal canale Historical Speeches TV mostra gli effetti di un forte terremoto in Giappone. Vedrete grattacieli, veri, che oscillano paurosamente senza crollare, il suolo che si spacca, i marciapiedi che ondulano con le persone che gettano a terra per non cadere.

Se il Giappone, uscito da una Guerra Mondiale devastante ha potuto rinnovare la sua edilizia con metodi antisismici efficienti, c’è da chiedersi come mai l’Italia non abbia provveduto. Prima o poi, speriamo molto avanti, avremo un super terremoto in Italia, e le conseguenze saranno quelle già viste in altri precedenti sismi.