La Sakura è uno dei fenomeni più amati dai giapponesi a Tokyo. Si tratta della fioritura dei ciliegi in primavera, che coprono la città con una delicata fiocina rosa. La Sakura regala alla città paesaggi semplicemente mozzafiato e le persone si riuniscono per godersi la vista e mangiare sotto gli alberi di ciliegio mentre si condividono souvenir, brindisi e risate insieme agli amici. Questa tradizione secolare torna ogni anno ed è un momento di celebrazione per tutta la comunità. Anche quest’anno è esplosa precocemente.