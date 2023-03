L’evoluzione meteo per i prossimi 30 giorni, secondo le previsioni dell’Aeronautica Militare, mostra una variabilità atmosferica che caratterizzerà gran parte del periodo considerato. Si evidenziano il transito di perturbazioni oceaniche e una fase con temperature al di sotto della media. Tuttavia, verso la fine di aprile il caldo tornerà a farsi sentire.

3 – 9 Aprile 2023

Settimana di Pasqua: variabilità e temperature in calo

La settimana di Pasqua sarà caratterizzata da una forte variabilità meteorologica. Le correnti settentrionali sul Mediterraneo porteranno un generale calo delle temperature, soprattutto nelle aree interne del Centro Italia. Verso la fine della settimana, le temperature torneranno a livelli primaverili grazie al flusso che diverrà più occidentale. Le precipitazioni saranno superiori alla norma sul versante adriatico del meridione e sull’area ionica, mentre risulteranno al di sotto della media al Nord e sull’Alto Tirreno.

10 – 16 Aprile 2023

Perturbazioni alternate a risalite del campo di pressione

La seconda settimana vedrà una serie di impulsi perturbati provenienti dal Medio Atlantico alternarsi a risalite del campo di pressione sul Mediterraneo. Le precipitazioni saranno in linea con il periodo di riferimento, con lievi segnali superiori al Centro Italia. Le temperature si stabilizzeranno su valori tipici per il periodo, mostrando valori leggermente superiori alla media climatologica sulle Isole Maggiori e sulle coste tirreniche.

17 – 23 Aprile 2023

Flusso occidentale e temperature in linea con la stagione

Nella terza settimana, un flusso occidentale prevarrà sul Mediterraneo. Le precipitazioni saranno in linea con il periodo o leggermente superiori sulle regioni centrali. Le temperature non si discosteranno dai valori tipici per la stagione, con un segnale superiore alla media solamente su Sardegna e Sicilia.

24 – 30 Aprile 2023

Aumento delle temperature e possibile risalita del campo di pressione

Nell’ultima settimana di aprile, il meteo aeronautica 30 giorni prevede ancora flussi da ovest, ma con possibilità di una risalita più marcata del campo di pressione. Di conseguenza, le temperature saranno superiori al periodo su tutta Italia. Il segnale relativo alle precipitazioni risulta debole e incerto.

Nota bene

Le previsioni meteorologiche a lungo termine rappresentano l’ultima frontiera delle previsioni operative e si basano su processi complessi e potenti calcolatori. A differenza delle previsioni classiche, che sono affidabili solo per pochi giorni, le previsioni a lunga scadenza forniscono indicazioni probabilistiche sullo scostamento di un parametro meteo rispetto ai valori medi climatologici. L’esperienza e l’interpretazione umana giocano un ruolo importante in questo ambito. Queste previsioni rappresentano tendenze atmosferiche attese e sono utili per identificare eventi estremi come intense ondate di freddo o caldo, o situazioni alluvionali, pur avendo un dettaglio e un’affidabilità differenti rispetto alle previsioni classiche.