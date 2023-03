Le previsioni meteo per domani, sabato 1° Aprile 2023, mostrano un quadro variegato sull’Italia, con annuvolamenti compatti sui rilievi alpini e prealpini, temporali isolati sulle Prealpi orientali e un aumento della copertura nuvolosa su diverse regioni.

Nord Italia

Alpi e Prealpi

Domani al Nord assisteremo a annuvolamenti compatti sui rilievi alpini e prealpini, con precipitazioni sparse e nevose oltre i 1400-1500 metri. Nel pomeriggio, si prevedono possibili temporali isolati sulle Prealpi orientali.

Resto del Nord

Al mattino, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso sul resto del Nord Italia. Tuttavia, dal pomeriggio si assisterà a una graduale intensificazione della copertura nuvolosa, con qualche locale addensamento più consistente sull’Appennino, dove saranno possibili deboli piogge.

Centro e Sardegna

Sardegna

Il tempo sarà caratterizzato dal transito di nuvolosità medio-alta sulla Sardegna. Dalla sera, nubi compatte in arrivo sull’area occidentale dell’isola porteranno piogge sparse.

Regioni peninsulari

Sulle regioni peninsulari, il tempo sarà variabile con annuvolamenti più consistenti a ridosso dell’Appennino, dove saranno possibili isolati piovaschi.

Sud e Sicilia

Tirreniche peninsulari e resto del Sud

Il cielo sarà inizialmente sereno con tendenza a un’estesa copertura nuvolosa, più consistente sulle aree tirreniche peninsulari, ma in un contesto asciutto.

Temperature, venti e mari

Le temperature minime saranno in calo al Nord, su Sardegna e restante dorsale appenninica, in tenue rialzo al Sud e stazionarie sul resto del Paese. Le temperature massime saranno in diminuzione lungo l’arco alpino, su Sardegna, Molise, Basilicata e Calabria, in aumento su restante Nord, alta Toscana, Puglia meridionale e Sicilia occidentale, senza variazioni di rilievo altrove.

I venti saranno da Nord/Nord-Ovest, forti con raffiche fino a burrasca sulle Alpi occidentali e moderati sul resto del Nord. Da moderati a forti di Maestrale sulla Sardegna e occidentali su Basilicata, Calabria e sul resto del Centro-Sud.

I mari saranno molto mossi, con moto ondoso in diminuzione sull’Adriatico e localmente agitato al largo il Ligure.