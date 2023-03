Sulla base delle attuali proiezioni dei modelli matematici, la prossima settimana avremo un colpo di coda di inverno in stile mediterraneo. Infatti, il calore accumulato nuovamente dal Mediterraneo, esalterà i fenomeni atmosferici quando un mix di aria fredda oceanica raggiungerà l’Italia. E in tale contesto si potrebbero innescare condizioni di spiccato maltempo.

CROLLO DELLA TEMPERATURA

Un altro fenomeno meteo rilevante sarà l’abbassamento della temperatura che farà seguito al rilevantissimo tepore che avremo questo finire di settimana, quando si toccheranno nuovamente anomalie verso valori positivi eccessivi. Per dirla in breve, avremo un’ondata di calore fuori stagione. Ma di questo ne abbiamo già abbondantemente parlato da giorni.

NEVE SUI RILIEVI

Tornerà la neve sui rilievi, ma non a bassa quota, quantomeno la prossima settimana, seppur rispetto a questa prima fase avremo condizioni meteo davvero che saranno tutto l’opposto delle attuali. Ovverosia, da fortissime anomalie di precoce primavera, andremo ad un meteo molto più consono della stagione.

BURRASCHE MEDITERRANEE

L’eccesso di energia disponibile del Mar Mediterraneo potrebbe dare luogo a fenomeni meteo intensi, con anche la formazione di aree di bassa pressione molto profonde che andrebbero a innescare sproporzionato maltempo su scala locale. E se che le previsioni dei modelli matematici saranno confermate, si potrebbe aprire un nuovo schema climatico con ingenti avversità meteo che gradualmente potrebbero anche spostarsi verso il Nord Italia.

INVERNO MEDITERRANEO

le basse temperature, il vento forte, le frequenti precipitazioni, insomma il maltempo, nelle aree mediterranee produrranno una situazione meteo invernale. Ne sarà coinvolta tutta la penisola italiana, la Sardegna e la Sicilia. Più marginalmente le regioni settentrionali vedranno peggiorare le condizioni meteo, ma qui ci sarà l’ostacolo dell’arco alpino, oltre che divaganti anticicloni che marginalmente continueranno a influenzare il tempo atmosferico, ma anche al Nord Italia il tempo cambierà probabilmente più avanti.

Insomma, lo sferzare del maltempo potrebbe essere piuttosto rilevante, anche perché le temperature sono sensibilmente aumentate, e non siamo stati più in una situazione atmosferica invernale nella nostra area geografica e quindi essendoci un eccesso di energia, come detto prima le perturbazioni potrebbero colpire più forte. E tutto ciò potrebbe favorire un vero proprio sconquasso atmosferico, al pari di quello che si sta per manifestare con temperature davvero fuori luogo.