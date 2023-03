Era il tardo pomeriggio del 16 Marzo 2008. Un clima mite da inizio primavera era giunto nella pianura lombarda e a Milano. Era stato un non molto normale inverno, c’erano poche nevicate, eppure in quel decennio la neve nella pianura lombarda era tornata a cadere copiosa.

Dapprima tuoni roboanti giunsero a Milano nel tardo pomeriggio, era quasi il tramonto, che in quel periodo dell’anno si avvia attorno alle 18. Il cielo scuro assumeva sembianze verdognole rapidamente. Ci riferiamo a quel colore verdastro che d’estate fa presagire una grandinata severa. La peculiarità dell’evento è stato l’insorgere su Milano di un cumulonembo esplosivo, la genesi di una supercella temporalesca nei cieli meneghini a Marzo.

Divenne subito una grandinata devastante, durata diversi minuti che iniziò a danneggiare anche le auto. A Milano e hinterland nessuno si aspettava un evento meteo del genere in Marzo. Sembrava un incubo per chi si trovava a passeggio, a quell’ora i negozi sono aperti. Peggio fu per chi era in auto, in quanto i chicchi di grandine in vari casi danneggiarono i parabrezza delle auto.