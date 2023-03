L’anticiclone domina su tutta Italia e regala tempo stabile e mite, a tratti anche troppo mite per il periodo. Le temperature hanno raggiunto i 22-23°C su diverse località da nord a sud, pessimo segnale in vista del peggioramento del week-end. Da domani le condizioni meteo cominceranno a peggiorare gradualmente a partire dall’arco alpino, dove non mancheranno forti temporali!

Ma vediamo il meteo per domani, sabato 25 marzo 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Nubi e qualche schiarita, clima ancora mite. Possibili acquazzoni e forti temporali su Alpi e Prealpi, specie centro-orientali. Fenomeni in sconfinamento in serata sulle pianure di Veneto e Friuli Venezia Giulia.

CENTRO – Stabile e soleggiato ovunque con clima molto mite. Picchi di 22-23°C nei settori interni a bassa quota.

SUD – Correnti sub-tropicali in arrivo, tempo stabile e clima mite ovunque. Picchi di 23-24°C nei settori interni di Sardegna, Sicilia, Calabria.