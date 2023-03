Buongiorno cari lettori di MeteoGiornale.it! È tornato il maltempo a cominciare dal nord, merito di una perturbazione nord-atlantica piuttosto irruenta. Il vento si rinforzerà su gran parte d’Italia e le piogge col passare delle ore si estenderanno verso sud. Domani condizioni meteo simil-invernali centro e sud, dove irromperà aria molto più fredda dai Balcani che farà scendere ovunque le temperature!

Ma vediamo il meteo per domani, mercoledì 15 marzo 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Migliora vistosamente al Nordovest, ancora possibili acquazzoni sul Triveneto. Venti in attenuazione, scendono le temperature.

CENTRO – Piogge su Marche, Abruzzo, Molise, fenomeni sparsi sul Lazio. Più soleggiato altrove. Venti di grecale in rinforzo su gran parte del centro. Forte maestrale in Sardegna. Temperature in netto calo.

SUD – Giornata perturbata e ben più fredda. Venti di tramontana e maestrale intensi tutta la giornata.