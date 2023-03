I primi effetti della perturbazione atlantica in arrivo sono già in atto al nord. Le nubi sono in netto aumento e qualche rovescio o temporale interesserà l’arco alpino e prealpino nelle prossime ore. Dalla sera i fenomeni, sparsi, potrebbero estendersi anche alle pianure di Friuli, Veneto ed Emilia Romagna. Da domani l’instabilità meteo crescerà ulteriormente!

Ma vediamo il meteo per domani, sabato 1 Aprile 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Piogge sparse e locali temporali su Alpi, Friuli, Veneto, Emilia Romagna. Più asciutto al Nordovest.

CENTRO – Stabile al mattino, rovesci e temporali tra pomeriggio e sera su Marche, Umbria, Abruzzo, alto Molise. Nubi su Toscana e Lazio. Venti in rinforzo da ovest.

SUD – Stabile e mite, seppur con vento di ponente in rinforzo ovunque. Temperature fino a 20-22°C.