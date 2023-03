Buongiorno cari lettori di MeteoGiornale.it! È un risveglio stabile su tutta Italia grazie all’alta pressione, ma lo stesso non potremo dirlo domani. Una nuova perturbazione è in avvicinamento al Mediterraneo e questo produrrà delle piogge sparse e qualche temporale sulle regioni del centro-nord. L’instabilità non riguarderà tutti! Ad esempio al sud sarà un week-end con meteo molto stabile e gradevole!

Ma vediamo il meteo per domani, domenica 19 marzo 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Nubi in aumento dal mattino, possibilità di rovesci sparsi al pomeriggio su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Emilia Romagna. Nubi in aumento sul Triveneto. Clima gradevole.

CENTRO – Nubi in veloce aumento su tutto il settore, possibilità di piogge e locali temporali su Toscana, Umbria, Marche settentrionali e a sprazzi su Sardegna settentrionale.

SUD – Fine settimana stabile con cieli sereni o velati. Temperature in ulteriore aumento, picchi di 19-20°C nei settori interni.