L’anticiclone e la mitezza saranno ben presto spazzate via dal ritorno delle correnti nord-atlantiche. Domani questo flusso umido e instabile nord-occidentale irromperà nel Mediterraneo a suon di acquazzoni e temporali, che localmente potrebbero rivelarsi particolarmente intensi. Entro sera i fenomeni si estenderanno su parte del centro. Ancora condizioni meteo stabili al sud.

Ma vediamo il meteo per domani, domenica 26 marzo 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Piogge e temporali sul Nordovest nella prima parte di giornata, in estensione al Nordest e Toscana tra pomeriggio e sera. Rischio isolate grandinate e colpi di vento. Temperature in calo.

CENTRO – Più stabile al mattino, ma nubi in rapido aumento. Tra pomeriggio e sera piogge e temporali in Toscana, fenomeni in estensione graduale a Marche, Lazio, Umbria.

SUD – Generalmente stabile e soleggiato, al più velato. Clima molto mite.