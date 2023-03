Buongiorno cari lettori di MeteoGiornale.it! L’alta pressione è in veloce rinforzo su tutto lo Stivale e spazzerà via le correnti fredde che in queste ultime ore hanno raggiunto molte nostre regioni. Da domani le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, i venti cesseranno e le temperature massime saliranno. Farà ancora freddo però di notte e all’alba!

Ma vediamo il meteo per domani, mercoledì 29 marzo 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Cieli sereni, qualche nube alta in arrivo su Liguria e Piemonte senza fenomeni. Molto freddo di notte e all’alba, mite di giorno.

CENTRO – Possibili brinate all’alba nei settori interni, valli e conche. Mite di giorno e cieli sereni.

SUD – Si placa il vento di maestrale, tempo stabile ma rischio di brinate di notte e all’alba su campagne, valli e conche.