L’anticiclone è in netto rinforzo su tutta Italia ed ora le temperature potranno nuovamente risalire la china fino a riportarsi oltre le medie del periodo in questo finale di Marzo. Tuttavia il tempo non sarà stabile per tutti! Ad esempio, sull’estremo nord, domani potremo imbatterci in condizioni meteo localmente instabili. Merito di un flusso d’aria atlantica che convergerà sull’Europa centrale e lambirà l’Italia.

Ma vediamo il meteo per domani, giovedì 30 marzo 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Generalmente stabile, ma nubi in aumento su Liguria e arco alpino. Possibili rovesci sparsi sulle Alpi occidentali. Sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature in aumento.

CENTRO – Stabile ovunque, qualche addensamento in Toscana ma senza piogge. Temperature in aumento.

SUD – Stabile su tutto il settore e temperature in netto aumento ovunque.