Siamo alle porte di un netto peggioramento meteo su tutta Italia grazie ad una vasta perturbazione nord-atlantica. Sole e mitezza faranno spazio a nubi, piogge, freddo e soprattutto venti intensi. Domani il tempo peggiorerà su tutto il nord e il medio-alto Tirreno, ma entro sera i fenomeni potrebbero estendersi anche su parte del sud. Nel frattempo inizierà il calo termico solo sul settentrione!

Ma vediamo il meteo per domani, martedì 14 marzo 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Piogge e rischio temporali nella notte e primo mattino al Nordovest. Fenomeni in estensione al Nordest, più forti su Alpi e pedemontane. Venti sostenuti.

CENTRO – Peggioramento in giornata su Toscana, Lazio e Marche. Possibili forti temporali su alta Toscana con forti venti. Nubi in aumento su Abruzzo, Umbria, Molise con piogge dal pomeriggio. Venti molto forti e di burrasca in arrivo in Sardegna.

SUD – Sereno al mattino, nubi in aumento dal pomeriggio. Piogge verso Puglia centro-settentrionale, Campania, Calabria tra tardo pomeriggio e sera. Venti molto forti in Sicilia e Calabria dalla sera.