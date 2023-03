Siamo alle battute finali dell’ondata di maltempo arrivata ad inizio settimana nel Mediterraneo. La depressione a spasso nel Tirreno porterà le ultime piogge tra centro e sud Italia, mentre sul resto d’Italia prevarrà la stabilità. I fenomeni saranno più disorganizzati e deboli.

Ma vediamo il meteo per domani, sabato 4 marzo 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Prevalentemente stabile su tutto il settore. Qualche nube bassa in Val Padana, senza fenomeni. Sereno in montagna. Temperature in ulteriore aumento con massime oltre i 10°C.

CENTRO – Più stabile in Toscana e Umbria, addensamenti su Marche e Lazio. Piogge residue su Abruzzo, Sardegna e Molise, con fiocchi di neve oltre i 1300 metri di quota.

SUD -Giornata variabile con acquazzoni e piovaschi sparsi, alternati a pause asciutte. Fiocchi di neve in Appennino oltre i 1300-1400 metri di quota.