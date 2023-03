Un flusso di correnti occidentali cariche di umidità continua ad interessare l’Europa ed anche l’Italia, seppur con effetti molto marginali. Anche domani 9 marzo il meteo non riserverà grandi sorprese, eccezion fatta per un ulteriore rinforzo del vento. Gli addensamenti più importanti li ritroveremo sui settori tirrenici, ma con piogge davvero rare!

Ma vediamo il meteo per domani, giovedì 9 marzo 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Cieli poco nuvolosi in Val Padana, addensamenti più compatti sul Friuli e sulle Alpi occidentali. Nevicate sui confini di Piemonte e Valle d’Aosta. Temperature in aumento con picchi di 19°C.

CENTRO – Tante nubi lungo i settori tirrenici, piogge sparse e anche locali acquazzoni tra pomeriggio e sera su Toscana e Lazio. Più soleggiato e velature innocue sul versante adriatico e in Sardegna. Libeccio in rinforzo specie in Appennino.

SUD – Nubi su Campania e Calabria tirrenica senza fenomeni. Più soleggiato su Puglia e lato ionico. Clima molto gradevole e vento di libeccio moderato.