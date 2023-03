Le correnti occidentali in azione da inizio settimana raggiungeranno la massima instabilità nel corso di venerdì, quando si svilupperà una depressione al nord Italia che produrrà precipitazioni su diverse regioni. Favoriti senza dubbio Nordest e centro Italia, ma il protagonista di giornata sarà il forte vento.

Ma vediamo il meteo per domani, venerdì 10 marzo 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Depressione in formazione sul Triveneto, possibili piogge e acquazzoni in giornata, con neve ad alta quota. Più asciutto al Nordovest. Temperature in momentaneo calo.

CENTRO – Aumenta l’instabilità con piogge e acquazzoni, venti forti o molto forti di ponente specie sulle coste tirreniche. Burrasca forte oltre 80 km/h in Sardegna. Mari molto agitati sul lato tirrenico.

SUD – Piogge sparse in arrivo nella seconda parte della giornata, assieme ai venti forti di ponente. Temperature grossomodo stazionarie o in lieve calo. Mare agitato sul lato tirrenico.