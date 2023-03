La depressione ormai protagonista da giorni nel Mediterraneo continua ad apportare nubi e piogge su diverse regioni, perlopiù al sud, le isole maggiori e a sprazzi sulle regioni centrali. Siamo però nelle fasi conclusive di questo peggioramento, che agirà senza problemi fino a sabato per poi perdere costantemente forza.

Ma vediamo il meteo per domani, venerdì 3 marzo 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – tempo in deciso miglioramento, i cieli saranno generalmente sereni o poco nuvolosi su tutto il settore. Maggiori addensamenti sulla Val Padana occidentale ma senza fenomeni. Temperature in aumento ovunque.

CENTRO – Ancora instabilità presente su Marche, Abruzzo, Molise, anche con piogge sostenute. Maltempo più intenso in Sardegna, dove non si escludono locali forti acquazzoni o nubifragi, specie sui versanti orientali dell’isola. Nevicate sull’Appennino centrale oltre i 1200 metri di quota. Più stabile in Toscana.

SUD – Rovesci sparsi su Puglia, Campania, Basilicata, Calabria. Fenomeni un po’ più presenti e intensi in Sicilia. Neve in Appennino oltre i 1200-1300 metri.