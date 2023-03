Ci avviamo verso una nuova settimana che ci riserverà un deciso cambiamento del tempo. Ritorneranno in scena le correnti nord-atlantiche, ricche di umidità e venti sostenuti occidentali/sud-occidentali. Tornerà il libeccio a soffiare soprattutto al centro e al sud, mentre qualche piovasco cominciare ad approcciare i settori tirrenici e il Triveneto.

Ma vediamo il meteo per domani, lunedì 6 marzo 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – Nubi in aumento su gran parte del settore, piogge sparse in arrivo su Liguria, Veneto, Trentino, Friuli. Fiocchi di neve in alta quota sulle Alpi.

CENTRO – Stabile sul medio Adriatico, più nuvoloso sul lato tirrenico. Qualche pioggia sparsa in arrivo tra Toscana e Lazio. Venti occidentali in rinforzo sul versante tirrenico.

SUD -generalmente stabile con cieli sereni o velati. Venti di libeccio in graduale rinforzo.