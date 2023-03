Il maltempo non molla la presa ed anche domani, giovedì 2 marzo, dovremo fare i conti con le piogge su diverse regioni. Tutto merito di una depressione ben organizzata sul medio-basso Tirreno, ormai intrappolata da giorni e protagonista della scena meteo italiana. Questa stessa depressione sta apportando in queste ore piogge anche al nord, oltre che fiocchi di neve anche in pianura sull’Emilia Romagna!

Ma vediamo il meteo per domani, giovedì 2 marzo 2023, a cura di Raffaele Laricchia:

NORD – residue piogge su Piemonte, Lombardia, Emilia specie di notte e al mattino. Fiocchi di neve oltre i 400-500 metri. Più asciutto altrove. Le precipitazioni si esauriranno rapidamente nel corso della giornata.

CENTRO – Nubi più compatte sul medio Adriatico, con piogge sparse e acquazzoni specie sulle Marche. Forte maltempo in Sardegna.

SUD – Piogge sparse su Puglia, Campania, Calabria, Sicilia, con isolati forti acquazzoni (specie su Sicilia e reggino).