METEO SINO AL 31 MARZO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Il predominio dell’anticiclone è ormai agli sgoccioli, con il meteo che sta per cambiare in modo drastico. Ci troviamo alla vigilia del peggioramento da tempo annunciato, che entrerà nel vivo durante la giornata di domenica. Un fronte freddo, sospinto da aria fredda di matrice artica, porterà un guasto incisivo pima al Nord e poi sulle regioni centrali.

Piogge e temporali, localmente con grandinate, coinvolgeranno soprattutto il Nord-Est e poi dal pomeriggio-sera di domenica le regioni centrali, specie i versanti tirrenici, con venti in rinforzo. Aria fredda d’origine artica affluirà al seguito del fronte, con un’acuta diminuzione delle temperature che scenderanno in picchiata ad inizio settimana sull’intera Penisola.

I contrasti termici saranno esplosivi e per questo avremo fenomeni in prevalenza temporaleschi. L’abbassamento riporterà la neve sino a quote di bassa montagna o localmente collinari sulle Alpi confinali e poi lungo la dorsale appenninica. Il freddo sarà acuito dai venti settentrionali sostenuti. La sferzata invernale dovrebbe avere breve durata.

A metà settimana l’anticiclone riconquisterà completamente l’Italia. Le temperature risaliranno rapidamente specie nei valori massimi. Gli ultimi giorni di Marzo vedranno quindi il ritorno del bel tempo anticiclonico, poi lo scenario potrebbe cambiare per l’inizio di Aprile con l’arrivo del maltempo atlantico in coincidenza del weekend delle Palme.

NEL DETTAGLIO

Domenica 26 Marzo: già dalla mattina peggiora al Nord, prima tra Alpi Centro-Occidentali e Liguria, poi sulla Val Padana centro-orientale con rovesci anche temporaleschi accompagnati da qualche grandinata. Dal pomeriggio piogge in arrivo anche sulle regioni centrali tirreniche, con possibili temporali serali anche grandinigeni. Il sole dominerà sul resto d’Italia.

Lunedì 27 Marzo: l’instabilità si sposterà al Centro-Sud, ma verso sera un nuovo impulso instabile porterà rovesci anche forti su parte delle pianure del Nord-Est in direzione del medio-alto versante adriatico. Attesa neve in Appennino fin sotto i 1000 metri ed anche sulle Alpi confinali.

Martedì 28 Marzo: residua instabilità sul medio adriatico e al Sud, ma in veloce esaurimento. Qualche spruzzata di neve è attesa sul Sud Appennino. Tempo soleggiato altrove.

Ulteriori tendenze meteo: netto miglioramento, con l’anticiclone che riconquisterà tutta Italia entro metà settimana. Tornerà di colpo la primavera calda, ma per l’inizio di Aprile sarà alta la probabilità di pioggia.