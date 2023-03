METEO SINO ALL’11 MARZO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Dopo giorni di meteo travagliato, il ciclone mediterraneo sta trovando il modo di sfilare verso levante per uscire definitivamente di scena. L’attuale fase di tempo più stabile è solo momentanea, in vista di un nuovo peggioramento che prenderà corpo da inizio settimana. La novità è infatti legata all’ingresso di correnti più temperate atlantiche.

Il flusso più mite ed umido occidentale, atteso verso il Mediterraneo, si contrapporrà ad una vasta area depressionaria sul Centro-Nord Europa, alimentata da gelide correnti artiche. Questo freddo dovrebbe però rimanere confinato alle latitudini centro-settentrionali dell’Europa, non in grado di sfondare a sud delle Alpi.

L’Italia quindi non risentirà del freddo e verrà coinvolta dal passaggio di più perturbazioni da ovest, che potrebbero portare piogge o rovesci in genere limitati ai versanti tirrenici, al Nord-Est e alcune aree del Sud. Ci attendiamo anche qualche nevicata sulle Alpi, in particolare sui confini centro-occidentali. Non ci sarà particolare maltempo e mancheranno le grandi piogge.

Le temperature subiranno ulteriore aumento specie verso metà settimana, quando ci sarà una maggiore ingerenza dell’anticiclone. Un ulteriore impulso perturbato è atteso tra giovedì e venerdì, forse con precipitazioni un po’ più importanti che dovrebbero poi attenuarsi dal weekend, quando parrebbe palesarsi un’importante rimonta anticiclonica di matrice subtropicale.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 6 Marzo: la prima perturbazione della serie porterà delle precipitazioni sul Nord-Est, sulla Liguria di Levante e sulle regioni tirreniche. Attesa qualche spruzzata di neve sulle Alpi e sulla dorsale settentrionale appenninica dai 1000 metri. Qualche pioggia interesserà anche la Sardegna, la Sicilia e la Calabria.

Martedì 7 Marzo: ad inizio giornata piovaschi sul Basso Tirreno e sul Friuli. Tra pomeriggio e sera un nuovo ammasso perturbato da ovest porterà piogge in Sardegna e sull’alto versante tirrenico, oltre che sulle Alpi Occidentali.

Mercoledì 8 Marzo: qualche pioggia sarà più probabili sul basso versante tirrenico, mentre altri fenomeni, legati ad un nuovo fronte, si addosseranno sulle Alpi di confine centro-occidentali.

Ulteriori tendenze meteo: continuerà l’afflusso di correnti umide d’origine atlantica. Altre piogge nella seconda parte della settimana interesseranno soprattutto la fascia tirrenica, ma nel weekend è probabile un miglioramento per l’espansione da ovest dell’anticiclone subtropicale.