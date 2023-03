METEO SINO AL 13 MARZO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Correnti miti ed umide affluiscono sull’Italia, con meteo a tratti condizionato dal passaggio di deboli e veloci perturbazioni. Il flusso umido occidentale, richiamato sul Mediterraneo, si contrappone ad una vasta area depressionaria sul Centro-Nord Europa, alimentata da gelide correnti artiche. Questo freddo rimarrà confinato alle latitudini centro-settentrionali dell’Europa.

Non vi sono le condizioni affinché l’aria fredda possa sfondare a sud delle Alpi. L’Italia quindi continuerà a risentire delle correnti umide occidentali, che riusciranno ad apportare piogge di scarso rilievo in genere limitate ai versanti tirrenici, oltre che in alcune aree del Sud e delle due Isole Maggiori. Non ci sarà particolare maltempo.

Il fronte atteso in transito venerdì porterà precipitazioni un po’ più diffuse al Centro-Nord. In generale mancheranno le grandi piogge, specie al Nord lungo le aree maggiormente alle prese con la siccità. Già nel weekend ci sarà una maggiore ingerenza dell’anticiclone subtropicale, che si espanderà da ovest apportando aria di primavera.

In questa fase la traiettoria dei fronti atlantici salirà temporaneamente di latitudine. L’invasione anticiclonica di matrice subtropicale riguarderà soprattutto Penisola Iberica e Francia, ma anche l’Italia dovrebbe risentirne a partire dai settori occidentali. La ventata di aria più mite determinerà temperature da piena primavera anche al Nord nel corso del weekend, con possibile foehn in Val Padana.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 8 Marzo: piogge e rovesci interesseranno Campania, Calabria e Sicilia, in attenuazione dal pomeriggio. Un nuovo fronte si addosserà alle Alpi, con precipitazioni sui confini centro-occidentali, anche forti in Valle d’Aosta. Attesa qualche pioviggine serale sul Levante Ligure.

Giovedì 9 Marzo: tempo più asciutto, ma ancora con precipitazioni sulle aree alpine di confine. Piovaschi di scarsa importanza saranno possibili tra Campania e nord della Calabria tirrenica.

Venerdì 10 Marzo: peggiora al Centro-Nord, con piogge soprattutto sul lato tirrenico.

Ulteriori tendenze meteo: nel weekend si affaccerà un miglioramento per l’espansione da ovest dell’anticiclone subtropicale. Altre perturbazioni impatteranno contro la barriera alpina, apportando nevicate sui confini a quote elevate.