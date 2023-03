METEO SINO AL 23 MARZO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Ci avviamo verso il weekend con meteo per il momento stabile. Sono gli effetti del ritorno sull’Italia di un promontorio di alta pressione alimentato da aria calda in quota. Le temperature sono in decisa risalita, grazie al diffuso soleggiamento. Cala così il sipario sulla temporanea sferzata d’aria fredda che aveva portato un pizzico d’inverno nei giorni scorsi.

La fase stabile e anticiclonica sarà però subito insidiata nel corso del fine settimana. Il parziale cedimento dell’anticiclone si concretizzerà sotto la spinta di un debole fronte collegato ad una saccatura in approfondimento tra la Penisola Iberica e il Nord Africa. L’opposizione del campo di alta pressione comporterà la divisione della perturbazione in due tronconi.

Una parte del sistema frontale scorrerà verso l’Europa Centrale e avrà modo di lambire parte del Nord e le regioni tirreniche settentrionali, dove apporterà qualche pioggia. Il ramo meridionale della perturbazione sprofonderà verso il Nord Africa, influenzando marginalmente le due Isole Maggiori ad inizio settimana, ma con disturbi di poco conto.

Le temperature si porteranno sopra media, a causa dell’afflusso di correnti di origine nord-africana. L’anticiclone sarà comunque protagonista poi nel corso della nuova settimana, a parte delle modeste infiltrazioni atlantiche che avranno modo di lambire a tratti il Centro-Nord, apportando piovaschi. Non sarà però nulla di eclatante e nulla che possa contribuire ad alleviare il deficit idrico al Nord.

NEL DETTAGLIO

Sabato 18 Marzo: tempo diffusamente soleggiato ad inizio giornata, ma con nuvolosità in progressivo aumento a partire dal Nord-Ovest, dalla Toscana e dalla Sardegna nord-occidentale, ma ancora senza alcun fenomeno.

Domenica 19 Marzo: qualche pioggia interesserà Liguria centro-orientale, Toscana, Sardegna, poi in sconfinamento verso Umbria, nord Marche e parte dell’Emilia. Neve sulle Alpi Occidentali.

Lunedì 20 Marzo: addensamenti più compatti sulle Isole Maggiori, con qualche precipitazione.

Ulteriori tendenze meteo: prevalente tempo asciutto per il dominio dell’alta pressione, anche se con infiltrazioni umide atlantiche che si faranno più evidenti da metà della prossima settimana.