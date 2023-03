METEO SINO AL 15 MARZO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Gli effetti dell’affondo del Vortice Polare sul Nord Europa comportano per l’Italia un tipo di meteo molto dinamico e ventoso. Un flusso di correnti atlantiche molto miti investe il Mediterraneo, ma senza portare incisivi effetti. La perturbazione in arrivo venerdì porterà qualche precipitazione in più al Centro-Sud sul lato tirrenico, ma sempre con evoluzione molto fugace.

Il fronte salterà ancora una volta il Nord-Ovest, dove la siccità si fa sempre più allarmante. In generale le grandi piogge continueranno a mancare. Un nuovo impulso freddo è poi atteso nel corso del weekend, legato ad una ondulazione ciclonica fredda in sprofondamento sui Balcani. Avremo più dinamicità del previsto, pur senza maltempo.

Ci sarà spiccata instabilità a cavallo tra sabato e domenica, con precipitazioni che coinvolgeranno il Nord-Est, le regioni adriatiche e parte del Sud Italia. Le temperature subiranno un netto calo sui versanti orientali della Penisola, mentre si manterranno particolarmente miti e ancora primaverili lungo le regioni di ponente e sulla Sardegna.

All’inizio della nuova settimana l’anticiclone subtropicale potrebbe avanzare verso l’Italia riportando clima ovunque più mite ed una temporanea fase di stabilità. Si tratterà di una piccola tregua, in attesa di una probabile nuova perturbazione in arrivo per martedì 14. La nuova fase di maltempo potrebbe essere accompagnata da un vortice sull’Italia con piogge anche al Nord.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 10 Marzo: il passaggio perturbato risulterà più attivo al Centro-Sud, con piogge e rovesci più frequenti sul lato tirrenico dove sarà possibile anche qualche grandinata. Il Nord sarà più al riparo, ma non mancherà qualche precipitazione al mattino tra la Lombardia ed il Nord-Est.

Sabato 11 Marzo: precipitazioni sulle Alpi di confine, sole al Nord. Spiccata variabilità al Centro-Sud, con fenomeni localizzati e tendenza a peggioramento serale sul medio versante adriatico.

Domenica 12 Marzo: un rapido impulso instabile porterà rovesci tra Adriatiche e Sud Italia.

Ulteriori tendenze meteo: fase più stabile e di stampo primaverile all’inizio della nuova settimana, ma con progressivo peggioramento a partire dal Nord per l’ingresso di una perturbazione.