METEO SINO AL 9 MARZO 2023, ANALISI E PREVISIONE

L’area di bassa pressione, ancora bloccata sul Tirreno, comporta meteo diffusamente instabile al Centro-Sud. Il sole torna invece a prevalere al Nord e questo miglioramento pian piano si estenderà al resto d’Italia. L’area ciclonica finalmente troverà modo di sfilare verso levante, ulteriormente indebolita, e uscire così di scena.

Ci sarà però ancora nel weekend una vivace instabilità sulle regioni meridionali ed in una prima fase anche su parte dei versanti adriatici. Il resto d’Italia godrà di un weekend più soleggiato, ma sarà solo una tregua in vista di un nuovo peggioramento che prenderà corpo da inizio settimana. La novità sarà legata all’ingresso di correnti più temperate atlantiche.

Il flusso più mite occidentale, atteso verso il Mediterraneo, si contrapporrà ad una vasta area depressionaria sul Centro-Nord Europa dove prevarranno gelide correnti artiche. Questo freddo dovrebbe però rimanere confinato alle latitudini centro-settentrionali dell’Europa, non in grado di sfondare a sud delle Alpi.

Probabilmente l’Italia verrà coinvolta dal passaggio di più perturbazioni da ovest, che potrebbero portare piogge o rovesci più probabili sui versanti tirrenici, sul Nord-Est e sui settori alpini dove non mancheranno bufere di neve. Non è però atteso particolare maltempo, anche se lo scenario potrebbe variare. Di sicuro il freddo dovrebbe farsi da parte, con temperature in ulteriore aumento.

NEL DETTAGLIO

Sabato 4 Marzo: il grosso dell’instabilità insisterà tra Sud ed Isole Maggiori, con frequenti rovesci, mentre ci saranno condizioni più soleggiate sul resto d’Italia. Qualche pioggia residua interesserà anche le regioni centrali del versante adriatico, localmente anche le aree interne del Basso Lazio nel pomeriggio. Non mancherà qualche nevicate in Appennino dai 1200 metri di quota.

Domenica 5 Marzo: incerto all’estremo Sud, con scrosci di pioggia più probabili sul Salento, sulla Calabria tirrenica e sul nord della Sicilia. Più soleggiato altrove, con tendenza ad aumento della nuvolosità tra Liguria, Alta Toscana e Triveneto.

Lunedì 6 Marzo: l’ingresso di un fronte atlantico porterà delle precipitazioni su Nord-Est e regioni tirreniche. Nevicate interesseranno le Alpi e la parte nord dell’Appennino.

Ulteriori tendenze meteo: continuerà l’afflusso di correnti umide d’origine atlantica. Piogge interesseranno soprattutto la fascia tirrenica, per ulteriori rapidi impulsi perturbati.