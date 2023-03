METEO SINO AL 20 MARZO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Il peggioramento meteo è entrato nel vivo sull’Italia. Le regioni settentrionali sono state le prime a risentire delle precipitazioni localmente intense su Prealpi Lombarde, Liguria ed Alto Piemonte, con ritorno della neve sulle Alpi al di sopra dei 1200 metri. Ora la perturbazione avanzerà verso il Centro-Sud, senza che l’anticiclone riesca ad opporsi in alcun modo.

La perturbazione è seguita da un impulso d’aria fredda di matrice artico-marittima che entrerà in contrasto con l’aria mite preesistente, favorendo un crollo delle temperature. Queste correnti fredde irromperanno in modo più deciso nella prossima notte e poi mercoledì, riversandosi con irruenza soprattutto lungo le regioni adriatiche dove la colonnina di mercurio calerà anche di oltre 10 gradi.

Ne deriverà una marcata instabilità, con l’esaltazione dei fenomeni che potranno essere anche temporaleschi associati a grandinate. Visto il calo delle temperature, tornerà a cadere la neve in Appennino fin verso i 1000 metri, se non localmente a quote inferiori. Le precipitazioni per mercoledì si localizzeranno proprio tra le regioni adriatiche e quelle meridionali.

L’evoluzione di questa sfuriata invernale sarà rapida. Da giovedì il bel tempo si affermerà ovunque, con l’anticiclone che riconquisterà tutta Italia. La fase di stabilità vedrà anche un rialzo termico, in quanto l’anticiclone sarà supportato da masse d’aria più calde subtropicali. Un nuovo guasto meteo potrebbe poi arrivare già per il weekend, ma il nuovo fronte non sembra essere incisivo.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 15 Marzo: diffusa instabilità tra Adriatiche e Sud, con frequenti rovesci e neve attorno ai 1000 metri in Appennino. Ci sarà un ulteriore calo termico, specie lungo le Adriatiche. I venti spireranno forti settentrionali, con raffiche di burrasca e mareggiate sulle coste esposte.

Giovedì 16 Marzo: il bel tempo si affermerà su tutta Italia, con qualche residuo addensamento iniziale all’estremo Sud. Venti ancora forti da nord sui bacini meridionali.

Venerdì 17 Marzo: l’ulteriore consolidamento dell’anticiclone favorirà tempo ovunque soleggiato.

Ulteriori tendenze meteo: s’indebolirà l’anticiclone nel weekend per l’ingresso di un nuovo fronte atlantico, che tuttavia faticherà a portare piogge degne di nota.