METEO SINO AL 19 MARZO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Le condizioni meteo sono in peggioramento e la pioggia sta arrivando anche al Nord. Le regioni settentrionali sono le prime a risentire del fronte perturbato che poi martedì e mercoledì attraverserà anche il resto d’Italia, con associato un vortice che comporterà forti venti. Il peggioramento sfonderà in modo brusco, con l’anticiclone che non opporrà particolare resistenza.

Il fronte perturbato sarà accompagnato da un impulso d’aria fredda di matrice artico-marittima che entrerà in contrasto con l’aria mite preesistente, favorendo un crollo delle temperature. Ne deriverà una marcata instabilità, con l’esaltazione dei fenomeni che potranno essere anche temporaleschi soprattutto al Nord Italia e lungo la fascia tirrenica.

Il calo delle temperature riporterà la neve sulle Alpi ed in Appennino sino a quote di bassa montagna. La perturbazione evolverà in modo molto rapido. Mercoledì ci sarà una residua instabilità tra il medio-basso adriatico e l’estremo Sud con spruzzate di neve sui rilievi appenninici sino attorno agli 800-1000 metri. L’aria fredda si farà sentire specie lungo i settori adriatici.

Tutto da cambierà di poco nel corso di metà settimana. Da giovedì il bel tempo si affermerà ovunque, con l’anticiclone che riconquisterà tutta Italia. La fase di stabilità vedrà anche un rialzo termico, in quanto l’anticiclone sarà supportato da masse d’aria più calde subtropicali. Un nuovo peggioramento potrebbe poi arrivare già per il weekend, confermando questi continui sbalzi del tempo tipici del mese di Marzo.

NEL DETTAGLIO

Martedì 14 Marzo: piogge e temporali coinvolgeranno la Lombardia, il Nord-Est ed il Centro Italia, con neve sulle Alpi oltre i 1300 metri. Tempo più asciutto al Nord-Ovest, con tendenza a schiarite. Peggiora poi in Campania e sulla Calabria. Le temperature caleranno al Centro-Nord.

Mercoledì 15 Marzo: l’instabilità si localizzerà tra Adriatiche e Sud, con frequenti rovesci e neve sopra i 1000 metri in Appennino. Ci sarà un ulteriore calo termico, specie lungo le Adriatiche.

Giovedì 16 Marzo: bel tempo, con qualche residuo addensamento iniziale all’estremo Sud.

Ulteriori tendenze meteo: non sembra durare a lungo la fase di bel tempo anticiclonica, con un peggioramento da ovest nel weekend per un nuovo fronte atlantico.