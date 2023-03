METEO SINO AL 29 MARZO 2023, ANALISI E PREVISIONE

L’alta pressione mite primaverile non avrà lunga vita ed il meteo si appresta a cambiare, in vista dello scossone che vivremo a cavallo fra domenica e lunedì. Il flusso atlantico inizia ad abbassarsi di latitudine. Un primo fronte riuscirà a sconfinare venerdì al di sotto della barriera alpina, portando qualche precipitazione non solo sulle Alpi, ma anche su aree pedemontane di pianura ed in Liguria.

Un cambiamento più radicale si concretizzerà nel corso del weekend, quando un fronte d’aria artica, in discesa verso l’Europa Centro-Occidentale, punterà verso l’Italia accompagnando una perturbazione. Il peggioramento si manifesterà da domenica prima su parte del Nord e poi dal pomeriggio-sera anche verso le regioni centrali, specie i versanti tirrenici.

Al seguito del fronte entrerà decisa l’aria fredda, con un’acuta diminuzione delle temperature che scenderanno in picchiata ad inizio settimana sull’intera Penisola. Oltre a piogge e temporali, tornerà anche la neve sino a quote localmente collinari lungo la dorsale appenninica. Ci attende un vero e proprio colpo di coda dell’Inverno, con il freddo acuito dai forti venti settentrionali.

Questa sferzata invernale dovrebbe avere breve durata, con il ritorno dell’anticiclone già a metà della prossima settimana a riportare bel tempo su tutta Italia. Le temperature risaliranno rapidamente. Gli ultimi giorni di Marzo vedranno quindi il ritorno del bel tempo anticiclonico, poi lo scenario potrebbe cambiare per l’inizio di Aprile con il ritorno delle perturbazioni e delle piogge.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 24 Marzo: un primo sistema frontale porterà precipitazioni sparse su Alpi, Prealpi e zone pedemontane tra Alta Lombardia, Alto Veneto e Friuli. Qualche pioggia interesserà anche la Liguria. La neve sulle Alpi sarà confinata al di sopra dei 2000 metri.

Sabato 25 Marzo: l’impulso instabile sfilerà sui Balcani, con residui fenomeni su Alpi e Friuli. Stabilità sul resto d’Italia, a parte addensamenti più compatti sulle regioni centrali tirreniche.

Domenica 26 Marzo: piogge in arrivo al Nord e poi al Centro. Neve sulle Alpi con quota in calo.

Ulteriori tendenze meteo: il fronte di domenica farà da apripista allo sfondamento dell’aria fredda artica. In avvio di settimana le precipitazioni interesseranno il Centro-Sud con un calo termico anche di oltre 10 gradi e nevicate in Appennino sino in collina. Seguirà un rapido miglioramento, con l’anticiclone che riconquisterà tutta Italia entro metà settimana.