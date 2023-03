METEO SINO AL 22 MARZO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Sale l’anticiclone sull’Italia, con meteo che torna stabile ovunque anche tra le regioni adriatiche e parte del Sud. Continuano a soffiare freddi venti settentrionali, al seguito della perturbazione che mercoledì aveva portato temporali, acquazzoni ed un deciso crollo delle temperature. L’aria resta ancora pungente, ma con temperature in graduale risalita nei valori massimi.

Gli strascichi di questo flusso freddo passeranno via rapidamente. L’anticiclone si consoliderà su tutta Italia e pertanto si smorzeranno le correnti settentrionali. La fase di stabilità coinciderà con un rialzo termico che inizierà a farsi palese da venerdì, in quanto l’anticiclone sarà supportato da masse d’aria più calde subtropicali.

Non sembra però durare questo contesto di bel tempo, in quanto l’alta pressione andrà ad indebolirsi, lungo il suo bordo occidentale, nel corso del fine settimana. Il parziale cedimento dell’anticiclone si concretizzerà sotto la spinta di un debole fronte collegato ad una saccatura in approfondimento sulla Penisola Iberica.

Ci sarà quindi un deterioramento del tempo tra sabato e domenica, con arrivo di nuvolosità inizialmente sterile ma che poi sarà in grado di dar luogo a qualche piovasco. I fenomeni interesseranno Sardegna, Liguria e parte delle regioni tirreniche. Le temperature si porteranno sopra media, a causa dell’afflusso di correnti di origine nord-africana.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 17 Marzo: l’alta pressione si andrà rafforzando favorirà tempo ovunque soleggiato, a parte qualche velatura di passaggio al Nord. Ancora fresco mattutino, mentre di giorno le temperature sono previste in rialzo.

Sabato 18 Marzo: nuvolosità in aumento a partire dal Nord-Ovest, dalla Toscana e dalla Sardegna, ma ancora senza piogge.

Domenica 19 Marzo: piovaschi tra Liguria, Toscana, Sardegna, anche tra Nord-Ovest ed Emilia.

Ulteriori tendenze meteo: in avvio di settimana la perturbazione insisterà con qualche precipitazione tra regioni centrali e Sardegna. Peggiora anche al Sud e sulla Sicilia.