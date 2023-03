METEO SINO AL 28 MARZO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Il dominio dell’anticiclone è tornato a garantire meteo stabile su tutta Italia. Il bel tempo sembra intenzionato a protrarsi per diversi giorni. Solo le regioni del Nord potrebbero risentire marginalmente del passaggio delle code dei fronti atlantici, la cui parte più attiva scorrerà comunque oltralpe.

Le precipitazioni attese nel corso della settimana saranno nel complesso abbastanza scarse, non quello che sarebbe necessario per appianare l’emergenza siccità al Nord. Un primo fronte riuscirà a sconfinare venerdì portando precipitazione più significativa su aree alpine, prealpine, zone pedemontane e Liguria. Sul resto d’Italia il sole la farà da padrone.

Le temperature saliranno e questo sarà l’evento principale, in quanto l’anticiclone convoglierà masse d’aria calde in quota. Lo scenario potrebbe mutare in modo più radicale nel corso del weekend, quando un fronte d’aria artica, in discesa verso l’Europa Centro-Occidentale, punterà verso l’Italia accompagnando una perturbazione.

Il peggioramento si manifesterà da domenica e poi entrerà decisa l’aria fredda con un’acuta diminuzione delle temperature che scenderanno in picchiata ad inizio settimana sull’intera Penisola. Oltre a piogge e temporali, tornerebbe anche la neve sino a quote medio-basse. Ci attende un vero e proprio colpo di coda dell’Inverno.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 23 Marzo: perlopiù soleggiato, a parte nubi su Tirreniche e Liguria con qualche isolata pioviggine più probabile sul Levante Ligure. Verso sera locali precipitazioni sono attese anche sul comparto alpino tra Valle d’Aosta ed Alto Piemonte, per l’avanguardia di una perturbazione.

Venerdì 24 Marzo: il transito della coda di una perturbazione determinerà precipitazioni su Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Qualche pioggia interesserà anche la Liguria e la pianura friulana.

Sabato 25 e Domenica 26 Marzo: peggiora a partire dal Nord per un nuovo fronte più incisivo.

Ulteriori tendenze meteo: la perturbazione di domenica farà da apripista allo sfondamento di un flusso d’aria fredda artica. In avvio di settimana precipitazioni poi si estenderanno al Centro-Sud con il carico d’aria fredda scandinava, che comporterà un calo termico anche di oltre 10 gradi.