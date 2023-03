METEO SINO AL 24 MARZO 2023, ANALISI E PREVISIONE

L’anticiclone si va indebolendo, sotto il pressing di un debole fronte atlantico che determinerà un cambiamento meteo. Lo scenario tenderà infatti a peggiorare domenica su parte del Nord e sull’alto versante tirrenico. Non mancherà qualche pioggia, ma si tratterà di fenomeni modesti in un contesto climatico peraltro molto mite a causa di venti meridionali.

Ci sono notevoli variazioni sull’evoluzione meteo per l’inizio settimana, in quanto a sorpresa la perturbazione si attarderà sull’Italia e si rinvigorirà, in seno ad un vortice in quota. L’instabilità, con un carico di piogge e temporali, interesserà lunedì le regioni centrali, per poi sfilare verso il Sud. Le temperature si manterranno sopra media, pur calando sulle aree interessate dalle piogge.

L’anticiclone tenderà poi a riposizionarsi sull’Italia verso metà settimana, proteggendo in modo più efficace il Centro-Sud. Le regioni del Nord potrebbero risentire marginalmente del passaggio delle code dei fronti atlantici, la cui parte più attiva scorrerà comunque oltralpe. Le precipitazioni attese saranno quindi scarse e inutili per alleviare il deficit pluviometrico pesante sul Nord-Ovest.

La colonnina di mercurio salirà su valori pienamente primaverili da Nord a Sud. Come tendenza per il prossimo weekend, ancora da confermare, sembra possibile un ulteriore abbassamento del flusso atlantico, tale da permettere il transito di un fronte più deciso che potrebbe portare qualche pioggia o rovescio anche al Centro-Sud.

NEL DETTAGLIO

Domenica 19 Marzo: già dal mattino qualche precipitazione interesserà le Alpi Occidentali, il Levante Ligure e la Toscana. In giornata fenomeni in estensione a tutto il Nord-Ovest, ma entro sera anche al Nord-Est. Qualche pioggia raggiungerà anche Umbria, Alto Lazio e nord Marche.

Lunedì 20 Marzo: le precipitazioni insisteranno su buona parte del Centro Italia e sulla Romagna. Tra pomeriggio e sera peggiora su Campania e Molise con qualche temporale.

Martedì 21 Marzo: l’instabilità si trasferirà al Sud Peninsulare, mentre migliora sul resto d’Italia.

Ulteriori tendenze meteo: l’alta pressione tornerà a prevalere sull’Italia, anche se con infiltrazioni umide atlantiche che porteranno dei disturbi di poco conto al Nord e potrebbero accentuarsi verso il weekend.