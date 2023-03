METEO SINO AL 12 MARZO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Cambia il meteo sull’Italia, per l’effetto di correnti più temperate atlantiche che convogliano qualche ammasso perturbato non particolarmente incisivo. Il flusso più mite ed umido occidentale, richiamato sul Mediterraneo, si contrappone ad una vasta area depressionaria sul Centro-Nord Europa, alimentata da gelide correnti artiche.

Questo freddo rimarrà confinato alle latitudini centro-settentrionali dell’Europa, non in grado di sfondare a sud delle Alpi. L’Italia quindi continuerà a risentire delle correnti umide occidentali, che riusciranno ad apportare piogge di scarso rilievo in genere limitate ai versanti tirrenici, al Nord-Est oltre che in alcune aree del Sud e delle due Isole Maggiori.

Non ci sarà particolare maltempo e mancheranno le grandi piogge, specie al Nord lungo le aree maggiormente alle prese con la siccità. Le temperature subiranno ulteriore aumento specie verso metà settimana, quando ci sarà una maggiore ingerenza dell’anticiclone. In questa fase la traiettoria dei fronti atlantici salirà temporaneamente di latitudine.

Un nuovo impulso perturbato è atteso tra giovedì e venerdì, forse con precipitazioni un po’ più importanti che potrebbero in parte insistere per il prossimo weekend, quando parrebbe palesarsi un’importante rimonta anticiclonica di matrice subtropicale. Quest’anticiclone caldo invaderà soprattutto Penisola Iberica e Francia, ma anche l’Italia dovrebbe risentirne a partire dai settori occidentali.

NEL DETTAGLIO

Martedì 7 Marzo: inizialmente piovaschi sul Basso Tirreno e sul Friuli, asciutto altrove. Tra pomeriggio e sera un nuovo ammasso perturbato da ovest porterà piogge in Sardegna e sul medio-alto versante tirrenico, con tendenza a peggioramento in nottata anche su aree interne del Centro Italia e sulla Campania. Qualche precipitazione interesserà anche i settori alpini.

Mercoledì 8 Marzo: ritroveremo piogge tra Campania, Calabria e Sicilia, in attenuazione dal pomeriggio. Un nuovo fronte si addosserà alle Alpi, con precipitazioni sui confini centro-occidentali, anche abbondanti in Valle d’Aosta, e piovaschi serali tra Liguria ed Alta Toscana.

Giovedì 9 Marzo: ancora precipitazioni sulle aree alpine di confine e sul Friuli. Piovaschi di scarsa importanza saranno possibili sulle aree del medio e basso versante tirrenico.

Ulteriori tendenze meteo: un altro fronte transiterà venerdì, con effetti sulle Alpi e al Centro-Sud. Nel weekend sembra probabile un miglioramento per l’espansione da ovest dell’anticiclone subtropicale. Altre perturbazioni impatteranno contro la barriera alpina.