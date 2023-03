METEO SINO AL 14 MARZO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Un cambiamento meteo è atteso nei prossimi giorni, con una situazione più movimentata. L’Italia risente al momento dell’afflusso d’aria temperata ed umida, lungo la quale scorrono alcuni veloci sistemi nuvolosi. Il flusso umido occidentale, richiamato sul Mediterraneo, si contrappone ad una vasta area depressionaria sul Centro-Nord Europa, alimentata da gelide correnti artiche.

Questo freddo rimarrà ancora confinato ben a nord delle Alpi, ma si attende uno scenario più interessare venerdì con l’affondo di una saccatura che avrà effetti più evidenti anche sull’Italia. La perturbazione associata porterà delle precipitazioni un po’ più diffuse al Centro-Sud, anche sotto forma di rovescio o temporale.

In generale le grandi piogge continueranno a mancare. La perturbazione in arrivo venerdì salterà ancora una volta il Nord-Ovest dove la siccità si fa sempre più allarmante. Un nuovo impulso freddo è poi atteso nel corso del weekend, legato ad una saccatura artica in sprofondamento sui Balcani. Avremo più dinamicità del previsto, con l’anticiclone africano relegato più ad ovest.

L’instabilità, a cavallo tra sabato e domenica, coinvolgerà il Nord-Est, le regioni adriatiche e parte del Sud Italia, con temperature in netto calo sui versanti orientali della Penisola. Solo all’inizio della prossima settimana l’anticiclone subtropicale potrebbe avanzare verso l’Italia riportando clima ovunque più mite ed una temporanea fase di stabilità

NEL DETTAGLIO

Giovedì 9 Marzo: addensamenti sulle aree alpine di confine e sulle aree tirreniche, con qualche precipitazione di debole intensità più probabile tra Basso Lazio, Campania ed Alta Calabria. Dalla sera una nuova perturbazione si addosserà alle Alpi Occidentali, con fenomeni in intensificazione.

Venerdì 10 Marzo: condizioni in peggioramento al Centro-Sud, con piogge e rovesci più frequenti sul lato tirrenico. Qualche rovescio interesserà anche le pianure del Nord-Est e l’Alta Lombardia.

Sabato 11 e Domenica 12 Marzo: un nuovo fronte freddo porterà rovesci sui versanti orientali.

Ulteriori tendenze meteo: fase più stabile e di stampo primaverile all’inizio della nuova settimana, ma potrebbe durare con un nuovo peggioramento di stampo più invernale tra il 14 e il 15 Marzo.