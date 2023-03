METEO SINO AL 6 APRILE 2023, ANALISI E PREVISIONE

Sta arrivando un cambio di scenario meteo davvero radicale, che riporterà l’Inverno ad inizio Aprile. Una profonda depressione atlantica, con perno ad ovest del Regno Unito, richiama correnti umide verso l’Europa Centro-Occidentale. A risentirne sono anche le regioni del Nord Italia, con il transito di un fronte più deciso che comporta qualche precipitazione.

La parte più attiva del fronte sta transitando oltralpe, dove inizierà ad addossarsi aria più fredda. La Primavera farà improvvisamente retromarcia, con la saccatura che nel weekend affonderà verso l’Italia ed il bacino centro-occidentale del Mediterraneo. L’anticiclone sarà così costretto a soccombere, spazzato via dall’ingresso di un impulso d’aria piuttosto fredda dall’Artico.

Il tempo peggiorerà per la Domenica delle Palme al Centro-Sud, con un generale calo termico che riporterà i termometri all’ingiù in modo brusco in confronto ai valori attesi sino a inizio weekend. L’instabilità riguarderà il Centro-Sud, mentre il Nord tenderà a restare più all’asciutto in quanto godrà maggiormente del riparo della barriera alpina.

Questa fase fredda ed instabile dovrebbe acuirsi nel corso dei primi giorni della Settimana Santa, in quanto giungerebbero nuovi apporti d’aria artica dall’Europa Nord-Orientale. Le temperature caleranno ulteriormente e si porteranno diffusamente sotto media, mentre l’instabilità perdurerà al Sud. Il freddo invernale tardivo dovrebbe attenuarsi a Pasqua, quando è atteso un miglioramento.

NEL DETTAGLIO

Sabato 1 Aprile: sole prevalente ad inizio giornata, con nubi precipitazioni sulle Alpi di confine, nevose oltre i 1200 metri. Dal pomeriggio qualche rovescio è atteso sulle aree interne del Centro Italia, ma qualche piovasco potrà coinvolgere anche la Sicilia.

Domenica 2 Aprile: l’instabilità dilagherà dal Nord-Est al Centro-Sud ed Isole, con forte calo delle temperature. La neve arriverà anche lungo l’Appennino, a quote ancora medio-alte.

Lunedì 3 Aprile: sole al Centro-Nord, a parte disturbi sul medio adriatico. Piogge e rovesci al Sud.

Ulteriori tendenze meteo: recrudescenza del freddo invernale sino verso metà settimana con frequenti rovesci al Centro-Sud e nevicate a quote persino collinari in Appennino. Questa variabilità dovrebbe attenuarsi per il weekend di Pasqua, quando prevarrà bel tempo con meno freddo.