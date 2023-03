METEO SINO AL 27 MARZO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Il piccolo vortice ciclonico, che ancora condiziona il meteo sul Sud Italia, è ormai agli sgoccioli e tende a sfilare verso i Balcani. Al seguito di questa parentesi, si sta per riproporre forte l’anticiclone che comporterà meteo quasi soleggiato fin da mercoledì. Il bel tempo sembra intenzionato a protrarsi per diversi giorni.

Solo le regioni del Nord potrebbero risentire marginalmente del passaggio delle code dei fronti atlantici, la cui parte più attiva scorrerà comunque oltralpe. Venerdì qualche pioggia potrebbe sconfinare al Nord. Le precipitazioni attese nel corso della settimana saranno nel complesso abbastanza scarse, non quello che sarebbe necessario per appianare l’emergenza siccità al Nord.

Il clima assumerà connotati da piena primavera da Nord a Sud, in quanto l’anticiclone convoglierà masse d’aria calde in quota. Lo scenario potrebbe mutare in modo più radicale nel corso del weekend, quando un fronte d’aria artica, in discesa verso l’Europa Centro-Occidentale, punterà verso l’Italia grazie alla concomitante risalita verso nord dell’anticiclone atlantico.

Ci potrebbe essere così lo sfondamento più incisivo di un impulso perturbato seppur con effetti tutti ancora da definire. Le precipitazioni domenica potrebbero coinvolgere la Lombardia ed il Triveneto, poi il Centro-Sud con un’acuta diminuzione delle temperature che scenderanno in picchiata entro inizio settimana. Oltre a piogge e temporali, tornerebbe anche la neve sino a quote medio-basse.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 22 Marzo: ritorno del bel tempo ovunque, comprese le estreme regioni meridionali, anche se transiteranno velature o stratificazioni. Residui addensamenti iniziali si avranno sul Basso Tirreno e dalla sera giungerà nuova nuvolosità al Nord, più compatta in Liguria e sull’Alta Toscana.

Giovedì 23 Marzo: diffusamente soleggiato, a parte nubi su Tirreniche e Liguria con qualche isolata pioviggine più probabile sul Levante Ligure.

Venerdì 24 Marzo: un fronte più attivo lambirà il Nord, con piogge su Alpi e zone pedemontane.

Ulteriori tendenze meteo: peggiora domenica al Nord, per un fronte freddo più incisivo che poi farà da apripista allo sfondamento di un flusso d’aria fredda artica. Probabilmente potrebbe restare ancora una volta all’asciutto il Nord-Ovest, mentre le precipitazioni poi si estenderanno al Centro-Sud con il carico d’aria fredda scandinava.