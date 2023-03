METEO SINO AL 1° APRILE 2023, ANALISI E PREVISIONE

Un fronte freddo, sospinto da aria fredda di matrice artica, è alla base del peggioramento meteo in atto pima al Nord e poi sulle regioni centrali. Piogge e temporali, localmente con grandinate, interessano parte della Val Padana, mentre è saltato l’estremo Nord-Ovest che è la zona che più necessiterebbe di maggiori fenomeni per via della siccità sempre più grave.

Aria fredda d’origine artica affluirà al seguito del fronte, con un crollo delle temperature che scenderanno in picchiata ad inizio settimana sull’intera Penisola. I contrasti termici saranno esplosivi e per questo avremo rovesci e temporali localmente forti. L’abbassamento riporterà la neve sino a quote di bassa montagna o alta collina anche in Appennino.

Il freddo sarà acuito dai venti settentrionali sostenuti. La sferzata invernale dovrebbe avere breve durata, tanto che a metà settimana l’anticiclone riconquisterà completamente l’Italia. Le temperature risaliranno rapidamente specie nei valori massimi. Gli ultimi giorni di Marzo vedranno quindi il ritorno del bel tempo anticiclonico con di nuovo caldo anomalo.

Lo scenario potrebbe cambiare di nuovo in modo molto brusco per l’inizio di Aprile con l’arrivo del maltempo atlantico in coincidenza del weekend delle Palme. La perturbazione in questione potrebbe essere accompagnata da una nuova discesa d’aria fredda, con altro sbalzo termico che riporterebbe i termometri all’ingiù sino a valori sotto media per l’inizio di Aprile.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 27 Marzo: rovesci e temporali si localizzeranno sulla fascia tirrenica del Centro-Sud, ma verso sera un nuovo impulso instabile porterà rovesci anche forti su parte delle pianure del Nord-Est in direzione del medio-alto versante adriatico. Attesa neve in Appennino fin sotto i 1000 metri ed anche sulle Alpi confinali specie del settore centro-orientale.

Martedì 28 Marzo: al mattino residua instabilità sul medio versante adriatico e al Sud, ma in veloce esaurimento. Qualche spruzzata di neve è attesa sul Sud Appennino. Tempo soleggiato altrove, grazie alla pronta rimonta da ovest di un campo anticiclonico.

Mercoledì 29 Marzo: stabile e soleggiato, ma con nubi in aumento al Nord associate a qualche fenomeno sulle Alpi confinali e in Liguria. Temperature in rialzo, ancora freddo al primo mattino.

Ulteriori tendenze meteo: tornerà di colpo la primavera calda con l’ulteriore consolidamento dell’anticiclone subtropicale, ma per l’inizio di Aprile sarà alta la probabilità di pioggia con successivo nuovo crollo delle temperature.