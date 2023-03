METEO SINO AL 7 MARZO 2023, ANALISI E PREVISIONE

L’Italia resta alle prese con meteo instabile, per via di un attivo vortice di bassa pressione, praticamente bloccato tra la Sardegna ed il Tirreno. Questo avvio di Marzo è quindi all’insegna di piogge, temporali e anche la neve localmente a quote basse per via della recente irruzione artica che ha favorito un crollo delle temperature.

Lo spostamento così lento del vortice continuerà a mantenere il grosso dell’instabilità al Centro-Sud. Il tempo migliorerà a partire dal Nord, dopo le residue precipitazioni previste per giovedì. Non mancherà occasione per ulteriori nevicate sino in collina sui settori settentrionali appenninici. La neve cadrà invece a quote più elevate sul resto d’Italia.

Il vortice, colmo d’aria fredda, tenderà a spostarsi verso i mari meridionali italiani nel weekend, prima di sfilare verso i Balcani. Ritroveremo quindi instabilità più circoscritta con temperature sotto la media, ma in lieve graduale risalita. Le precipitazioni, tra sabato e domenica, diverranno più sporadiche, localizzandosi verso parte del versante adriatico e sulle regioni del Sud.

Il resto d’Italia godrà di un weekend più soleggiato, ma sarà solo una tregua in vista di un possibile nuovo peggioramento da inizio settimana, dovuto all’ingresso di correnti più temperate atlantiche. Probabilmente l’Italia verrà coinvolta dal passaggio di più perturbazioni da ovest nel corso della prossima settimana, con piogge a tratti abbondanti che potrebbero interessare anche il Nord-Ovest.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 2 Marzo: il grosso dell’instabilità insisterà tra la Sardegna e la fascia tirrenica, dove avremo precipitazioni anche temporalesche in successiva estensione alle aree interne del Centro-Sud. Deboli piogge al mattino anche al Nord con neve fino in collina sui settori montuosi, ma i fenomeni tenderanno ad attenuarsi.

Venerdì 3 Marzo: tempo anche movimentato al Centro-Sud, per l’influenza del vortice ciclonico ancora posizionato sul Tirreno. Attese precipitazioni sparse, nevose sopra i 1000-1200 metri di quota. Qualche temporale di forte intensità potrebbe interessare la Sicilia.

Sabato 4 e Domenica 5 Marzo: resisterà l’instabilità tra Sud ed Isole Maggiori, mentre ci saranno condizioni più soleggiate sul resto d’Italia. Nuovo peggioramento da Liguria e Alto Tirreno.

Ulteriori tendenze meteo: nuove piogge non tarderanno ad arrivare già all’inizio della prossima settimana, per via di correnti umide d’origine atlantica.