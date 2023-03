METEO SINO AL 18 MARZO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Lo scenario meteo si mantiene estremamente dinamico sull’Italia. L’anticiclone subtropicale si sta riportando rapidamente sull’Italia da ovest, dopo un rapido passaggio instabile lungo i versanti adriatici. Un cambiamento importante è confermato da inizio settimana, con l’ingresso di un’ondulazione ciclonica pronunciata che favorirà il passaggio di una perturbazione intensa.

Il peggioramento si concretizzerà in modo brusco, con l’anticiclone che non opporrà particolare resistenza. Le prime piogge arriveranno dalla sera di lunedì su parte del Nord e poi il maltempo entrerà nel vivo martedì. Il fronte perturbato sarà accompagnato da un vortice che si approfondirà sui mari italiani con piogge preziose, in una prima fase, anche al Nord.

Un flusso di aria più fredda, sostenuto da venti burrascosi, entrerà al seguito del fronte, alimentando l’instabilità e riportando la neve sulle Alpi ed in Appennino, con un brusco calo delle temperature. Il miglioramento non tarderà ad arrivare, con condizioni anticicloniche che torneranno a prevalere ovunque fin da metà settimana. Il vortice freddo tenderà a traslare sull’Egeo.

Mercoledì ci sarà una residua instabilità tra il medio-basso adriatico e l’estremo Sud con spruzzate di neve sui rilievi appenninici. Da giovedì il bel tempo si affermerà ovunque, con l’anticiclone che riconquisterà tutta Italia. Un nuovo peggioramento potrebbe poi arrivare già per il weekend, confermando questi continui sbalzi del tempo tipici della Primavera.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 13 Marzo: sole ovunque al mattino, poi peggiora con nubi in aumento al Nord e primi piovaschi deboli in Liguria. Le precipitazioni dalla sera si estenderanno a tutto il Nord-Ovest ed aree alpine centro-orientali, per intensificarsi dalla notte quando potranno risultare abbondanti.

Martedì 14 Marzo: la perturbazione interesserà con piogge e temporali il Nord-Est ed il Centro Italia, con neve sulle Alpi oltre i 1300 metri. Peggiora poi in Campania e sul Basso Tirreno.

Mercoledì 15 Marzo: instabile tra Adriatiche e Sud, neve sopra i 1000-1200 metri in Appennino.

Ulteriori tendenze meteo: ritorna protagonista l’anticiclone, che riporterà bel tempo per alcuni giorni sull’Italia, in vista di un successivo possibile peggioramento da ovest nel weekend.